NÄDALA TAROSKOOP | Vali alati armastus!

Nädala kaartideks on armastajad ja karikate seitse. Praegu on jõuliselt ülevad suhete, tunnete ja armastusega seotud teemad. Võid tunda, et sinu ümber on palju virrvarri, mis tekitab segadust ning kohati ei suuda sa aru saada, millele peaksid keskenduma, mis oleks sinu jaoks parim valik ning mis nõuab sinu pühendumist ja tähelepanu. Praeguses olukorras on ainult üks nõuanne - lähtu alati südamest ja vali armastus.

Suhete osas on ees ootamas olulised sündmused ja otsused. Nüüd on aeg vaadata oma elus olevale armastuse tundele otsa. Sinu suhted ja läbisaamine kaaslastega saab olla täpselt nii hea ja hooliv nagu on sinu suhe iseendaga. Sa ei saa hoolitseda kellegi teise eest, kui sinu enda vajadused on katmata. Selleks aga, et saaksid oma armastuse anumad täis hoida, pead sa kõigepealt endale selgeks tegema, mis on see, mis sinu südant ja hinge tõeliselt rõõmustab. Alusta alati iseendast. Suhtu endasse hoolivuse, tänulikkuse ja armastusega. Siis hakkad märkama, et sinu suhted ja ka armuelu paranevad. See võib tuua kaasa suhte sügavamaks muutumise või hoopis selle, et suudad lõpuks lahti lahta neist olukordadest ja inimestest, kes sind pigem tagasi hoiavad, alla suruvad ja ei väärtusta piisavalt.