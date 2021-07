Kui tunned, et sinu elus ei ole piisavalt armastust, siis sa ei armasta iseennast piisavalt ega soovi võtta vastutust enda elu ja tunnete eest

Üks tõhus viis kogeda armastust on teistele ja iseendale tunnustuse jagamine. Tunnusta edu ja küllust enda ümber ja needsamad väärtused saavad ka sinu elu osaks. Võta endale aega, et väärtustada ja tunnustada igaüht, kes ühise kogemuse läbi su elu on rikastanud, see võimaldab sul muuta oma elu ja tõsta enda vibratsiooni. Häälestu veaotsingult ja ebakõladele keskendumiselt ning süüdistamiselt ümber, nägema lahendust, head ja õpetlikku igas olukorras. See ei tähenda, et peaksid halbu tegusid või ebaõiglust õigeks pidama või õigustama. Rasketest õppetundidest positiivse külje leidmine, süüdistamisest loobumine ja oma õppetunni eest vastutuse võtmine viib arengus kiiresti edasi.