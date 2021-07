Patrick Pihelga kolm elutarkusetera, kuidas leida üles oma tõeline mina ja saada sellega kontakt

Kui hästi me tegelikult tunneme oma MINA? Mida me teame sellest, mis teda õnnelikuks või kurvaks teeb? Mida me teeme, et oma MINA eest hoolitseda, teda hoida? Kas me oleme oma MINA jaoks olemas, võimestame teda, nii nagu tema meid? Oskame me päriselt kuulata, mida meie MINA meile räägib? Mida meile räägib meie kõige lähedasem kaasaelaja? Millise MINA me maailmale anname?

Oluline on teada, mis on sinu väärtused. Väärtused teevad elu lahti mõtestamise ja otsuste tegemise palju lihtsamaks. Kui midagi ei lähe sinu väärtustega kokku, siis vahet ei ole kui palju raha sulle pakutakse, siis ikkagi sa ei võta seda vastu. Sellisel puhul ei pea mõtlemagi üldse, sest see on automaatselt tehtud otsus. Inimese väärtused kipuvad sageli tulema vanematelt kaasa, aga kui igaüks leiab siiski lõpuks need päris enda minaga kokku minevad, siis see on suur samm edasi. Inimestel tekib tihti selgus või arusaamine oma väärtustest läbi negatiivsete kogemuste. Kontrast annab selle selguse, mida inimene tahab ja mida ta ei taha.

Samuti tuleb elus teadlikult võtta aega, et istuda maha ja päriselt rääkida iseendaga.

Ja muidugi alati tasub pöörduda teiste inimeste poole abi saamiseks. Eriti kui on mingid vaimsed või psühholoogilised probleemid. Ei tasu jääda oma muret ainult iseendale hoidma. Seda võiks võtta kui ennetustööd. Lihtsam on kergest madalseisust välja tulla kui hakata probleemidega tegelema siis, kui need on juba tõeliselt suureks paisunud. Vajalikul hetkel tasub lasta oma mina juurde mõni teine inimene. Aga kui sa oled õppinud oma minaga töötama, siis on seda lihtsam teha ka teiste inimestega. See teiste poole pöördumine ei tähenda koheselt, et on vaja pöörduda psühhiaatri poole, meil on nii palju erinevaid mentoreid ja nõuandjaid tekkinud, samuti sobib hea sõber või elukaaslane. Neid inimesi on, kelle poole pöörduda. Igaühel on vast vähemalt üks inimene, kellega saab rääkida oma muredest.