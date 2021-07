6 halba harjumust, millest me kõik peaksime vabanema

Need on kuus asja, mis takistavad sul olemast edukas ja õnnelik:

1. Sa kannad endas vimma

Andestamine on võti hingelise vabaduse juurde. Kui sa tunned pahemeelt või vihkad kedagi, siis on sinu eesmärk saata negetiivsust selle inimese pihta, kes sulle meelehärmi valmistab. Tegelikkuses töötab asi aga hoopis vastupidiselt. Ainus, kes haiget saab, oled sina ise. Leia viis, kuidas oma negatiivsete tunnetega hakkama saada nii, et sinus ei tekitaks keegi viha ega ärritust.

2. Sa loobud oma unistustest

See on üks kurvemaid asju. Tihtipeale on inimesed valmis loobuma oma unistustest ja valivad rahuliku, turvalise ja ilma särata raja, sest see ei sunni neid oma mugavustsoonist väljuma. Selle tulemuseks on tihtipeale hilisemas elus tekkiv kahetsustunne, et ei kasutatud kogu oma potentsiaali.

3. Sa lased end kergesti eksitada

Meie elu on enamasti suhteliselt kontrollitud. Alates sellest, et hommikul tuleb äratuskella peale tõusta ja lõpetades sellega, et moeajakirjad teevad ettekirjutusi, mida sel hooajal seljas kanda. Ära lase end nii palju mõjutada sellest, mida ühiskond või ümbruskond sinult ootab. Ära mine kaasa moega lihtsalt sellepärast,et nii justkui peaks. Kuula oma südamehäält ja käi seda rada, mis sind õnnelikuks teeb.

4. Sa oled rahul pealiskaudsete sõprussuhetega

Meil kõigil on sõpru, kellega on koos lõbus, kuid kui palju on sul selliseid inimesi, kellele sa saad tõesti rääkida kõigest sellest, mis on sul südamel. Jah, selliseid ei pea olema palju, piisab kasvõi ühest-kahest. Kuid, kas sinu elus on selliseid inimesi? Leia endale sõbrad, kellega saad tunda end tõeliselt vabalt ja olla sina ise.

5. Sa võrdled end pidevalt teistega