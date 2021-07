Smuutimeistri ABC: kuidas õigeid vilju valida? Mida peaksid teadma tervisliku smuuti valmistamisest?

Parimate võimalike toorainete otsimiseks kasuta nii silmi, nina kui ka sõrmi. Kui vähegi võimalik, osta kohalikke ja mahekasvatatud tooteid. Vali puu- ja köögivilju vastavalt hooajale, nii saavutad parima tulemuse. Värsked ja äsja korjatud puuviljad annavad tugeva ja meeldiva maitse, enne küpsemist koristatud puuviljad, mida on seejärel terve igaviku transporditud, on sageli vesised ja maitsetud. Kui otsid verivärskeid puu- ja köögivilju, on kohalikud turud ja talumüügid nende ostmiseks parimad kohad. Seal müüdavad viljad ei ole koristatud toorelt, et nad pika teekonna kestel säiliksid. Pealegi on kaup vahel ka odavam kui tavalises toidupoes.

Oluline on puu- ja köögivilju õigesti säilitada, et need kodus värsked püsiksid. Pea meeles, et teatud puu- ja köögivilju ei tohi üksteise läheduses hoida. Katsed näitavad, et paljud kauplustes müüdavad puu- ja köögiviljad sisaldavad pestitsiidide jääke, seepärast vali ennekõike mahetooteid. Mahekasvatatud puuviljad on lisaaineteta ja pritsimata, need on pehmema koorega ja palju maitserikkamad. Kaupluses on mahekaubad tavapäraselt kasvatatutest pisut kallimad, kuid hinnavahe õigustab end. Proovi erinevaid sorte, nii mahedalt kui ka tavapäraselt kasvatatud, ja leia oma maitse. On tore võrrelda ja otsida oma isiklikke lemmikuid. Mina kirjutan oma maitsemuljed ja kommentaarid päevikusse, sellest on mulle olnud suur kasu lemmiksortide leidmisel. Kahjuks ei ole kõigil viljadel, näiteks mangodel või apelsinidel, poes alati sordinimesid juures, nii on raskem selgusele jõuda, mida ostad, kuid ära pelga olla pealetükkiv ja küsi. Kui sinu küsimustele ei osatavastata, palu kutsuda inimene, kes teab - keegi kaupluses teab kindlasti, sest kõik tarned peavad olema sellise infoga märgistatud.