Mart Noorma: kosmoseturism tuleb kindlasti, tehnoloogia on peaaegu valmis

"Mina usun küll, et kosmoseturism kindlasti tuleb, sest tehnoloogia selleks on juba peaaegu valmis. Praegu küll veel prototüübi tasemel, aga väga lähedane, et see oleks juba usaldusväärne toode," rääkis Noorma saates "Ringvaade suvel" ja tõi paralleeli lennukitega lendamisega.

"Kui me vaatame, kuidas lennukite rikked ja allakukkumised on vähenenud läbi viimase saja aasta, siis me elame täiesti teises maailmas, sest me saame lennukeid usaldada. Kümne aasta pärast on kosmoselendudega samamoodi ja me võime olla 100 protsenti kindlad, et lennu ajal midagi ei juhtu, sest see on juba ära testitud ja katsetatud tehnoloogia," ütles ta.