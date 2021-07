Ärata kirg: 6 nippi, kuidas õigesti suudelda!

Suudlemine on väga oluline, sest selle kaudu jagatakse intiimsust ja saadakse omavahel lähedasemaks, kuid tihtipeale inimesed suudlevad häbiväärselt valesti.

Suudlemine pole lihtsalt huulte ja keele kontakt, vaid midagi palju sügavamat ja ilusamat. Suu on kui uks inimese sisemusse ning kuna suu sees olev nahk on tunduvalt tundlikum ja õrnem kui põse peal olev nahk, siis on õrn, rahulik ja õige suudlemine eriti oluline.