Ilutoimetaja Agnes Kajanderi suvised ilunipid reisile

● Valmista ette. Pole just eriti kaval laduda reisikohvrisse täissuuruses ilutooteid. Minul on kodus paras hulk pisikesi, 15-100 ml suuruses pudelikesi ja topsikuid, mis ma reisile minnes vajalikke hooldusvahendeid täis valan. Kindlasti pane juurde ka sildid, et juuksepalsam ei lõpetaks näol ega kehakreem palsamina - nii on minuga muide kord juhtunud!