Miks kuumaga parmud ründavad?

Parmud on aktiivsed maikuu lõpust septembri keskpaigani. Eriti rohkesti on parme juuni teisel ja juuli esimesel poolel. Oluline on märkida, et ainult viljastatud emased parmud imevad verd, mis on vajalik munade arenguks. Isased parmud toituvad nektarist ja muudest taimemahladest.