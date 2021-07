Täna, 13. juulil on karusepäev ehk kesksuve püha

Karusepäev, rahvakalendris veel maretapäev ja künnipäev, on kesksuve püha. Päevad on läinud päevakäänakust alates kukesammu võrra lühemaks ja kätte on jõudnud aasta kõige kuumem aeg. Kohati on kuuma kesksuve kutsutud ka karusekuuks.