KUULA ALKEEMIA PODCASTI | Mis asi see OMA MINA tegelikult on ja kuidas sellega päriselt kontakti saada?

Sageli elame, tegutseme ja teeme otsuseid mitte oma minale, vaid ühiskonna normidele või pereliikmete soovidele vastavalt. Oma mina on meil kõigil olemas, aga me kaotame ta vahel ära. Kipume sageli tormama läbi elu, nii et ei märkagi seda möödumas. Oleme mattunud töösse, laste kasvatamisse, kõiksugu muredesse ja vahel ka rõõmudesse. Kohtume iga päev uute inimestega, elame kaasa nende elukäigule, vajadusel rõõmustades ja kurvastades koos nendega. Kõige selle juures unustame ära selle ainsa inimese, kes on meiega igal hetkel, 24/7, sõltumata kas seda tahame või mitte. See on meie MINA.

"Raamat pakub hästi head ja küllaltki lollikindlat struktuuri, mismoodi oma mina teadvustama hakata. Paljud ei tahagi maha istuda ja oma mina kuulama hakata, sest meile ei meeldi see, mida meie sisemus tegelikult ütleb," toob välja üldarst dr Patrick Pihelgas. Näiteks võib inimene avastada, et väärtused ja põhimõtted, millele ta elu on rajatud, kannagi teda ennast, vaid tuginevad ainult ühiskondlikel või vanemate hoiakutel.

"Inimene peab olema avatud, valmis muutusteks. Hästi palju arenguga seotud teosed keskenduvad sellele, kuidas me saame maailmale rohkem anda. See on väga hea lähenemine ja sinna me sihimegi, aga esmalt tuleb tegeleda oma heaoluga. Duncani raamat keskendubki sellele, mismoodi isiklikku heaolu parandada ehk Maslowi püramiidi esimeste tasemetega paremini toime tulema hakata," selgitab Pihelgas.

Oma MINA'ga sõbraks saamisel on neli tähtsat etappi - tuleb õppida ennast hoidma, võimestama, kuulama ja endaga sõbraks saama. "Oluline on ennast kuulata! Me kuulame teisi, aga enda jätame sageli tagaplaanile. Meie sisetunne, intuitsioon, sisemine hääl - see on see MINA ISE ja teda peame kuulama," rõhutab enesearengust huvitatud arst.