NÄDALA TAROSKOOP | Kiputakse asju üle mõtlema ja liigselt muretsema

Nädala kaartideks on sauade kolm ja mõõkade üheksa. Sel nädalal võid kogeda hoolimata sellest, et sinu elus laabuvad asjad sujuvalt, ärevust või muret. Võid märgata, et mõtled üle, omistad mingitele teemadele suuremat tähtsust kui vaja ning kohati kipud ka ennast süüdistama. Leia viis, kuidas peatada negatiivsete mõtete laviin enne, kui see sind enda alla matab. Ära jää minevikku kinni, vaid mõtle läbi teemad, mis sind häirivad, et lihtsalt tulevikus käituda vajadusel teisiti.

Suhete osas võib sind närida kahtlus, kas kõik on ikka korras ning kipud juurdlema iseenda ja partneri tunnete üle. Kõik arutlemised, rääkimised ja oma tunnete väljendamised on hetkel omal kohal, kuid pead hoidma meeles, et jääksid sõbralikku, neutraalsesse ja mõistvasse tsooni, mitte ei kalduks süüdistustesse ega asuks liiga kiireid ja konkreetseid muutusi ellu viima. Praegu on oht asju liiga mustades toonides näha. Anna endale aega, et iseendas selgusele jõuda. Kui oled harmoonias ja tasakaalus siis on lihtsam ka mõista, mida peaksid muutma ja mis on sinu jaoks tegelikult vaid käivitaja, mis toob pinnale rahutuks tegevad teemad.

Tööasjades võib ette tulla seisakuid või ootamatuid muutusi, kuid see ei tohiks mõjutada üleüldiseid arenguid ega rahavooge. Nüüd tuleb seada oma fookus sellele, mis on tähtis ning mitte lasta end mõjutada hirmudel või alateadvusest aegajalt esile kerkivatel emotsioonidel. Praegu oleks hea aeg teha oma väljaminekute osas reaalsuskontroll, kuna raha kipub käest kaduma topeltkiirusel.

Tervise osas tasub olla tähelepanelik ning kindlasti ei tohi üle pingutada toidu, alkoholi ega medikamentidega. Oluline on tegeleda oma vaimse heaoluga, leida võimalusi puhkamiseks ja niisama olemiseks. Isegi kui soovid täiel rinnal nautida kõike, mida suvi pakub, siis võta endale teadlikult aega, et taastuda ja lasta meelel rahuneda.

NÄDALA ÜLEVAADE 12. - 18.07

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)