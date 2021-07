Tiibeti meditsiini nõuanded ärevuse ja unetusega toimetulekuks

Ärevus on küll ohutu, kuid äärmiselt ebameeldiv tunne, eriti kui tegemist on väga tugeva ja põhjuseta ärevuse tajumisega või lausa paanikaks kulmineeruva tundega.

Tiibeti meditsiin, nagu enamus loodusravisüsteemid, põhineb arusaamal, et kõik siin maailmas koosneb elementidest ja meie füüsilise ja vaimse tervise probleemidki on seotud just elementide tasakaalutustega. Ärevuse korral räägime me õhu energia ehk tuule (Tiibeti keeles rlung) tasakaalutusest. Tuule tasakaalutus selles kontekstis tähendabki, et mõtteid ja tundeid on liiga palju, need muutuvad ja liiguvad siia-sinna nagu tuuleiil.

Loodusravi traditsioonide loogika põhiselt tuleb vaadata, mis on tasakaalust väljas oleva elemendi omadused ja leida siis viis nende tasakaalustamiseks. Tuulele iseloomulikud omadused Tiibeti meditsiini järgi on kerge, jahe, kõva, kore, peen ja liikuv. Järelikult selleks, et neid omadusi tasakaalustada, peame leidma viisid, mis kerget omadust muudaksid veidi raskemaks, jahedat soojemaks, kõva pehmemaks, koredat mahedamaks, peent jämedamaks ja liikuvat stabiilsemaks. Ehk siis vajalik on leida elustiilis, toitumises ja teraapiates neid tegevusi, mis toimiksid tuule omadustele justkui antidoodid, vastandid.

Ärevusega võivad kimpus olla kõik inimesed ja tänapäevane elurütm, kus kohustusi, nõudmisi, ootusi ja vastutust on palju ja aega vähe, on ärevus kerge tekkima ka muidu nii rahulikel inimestel. Küll aga on suurem ärevusega kimpu jäämise võimalus neil inimestel, kes on oma olemuselt juba sellist tüüpi, mida eesti keeleski kutsutakse tuulepeadeks.

Ärevuse vähendamiseks kasutab Tiibeti meditsiin mitmeid erinevaid soovitusi, millest nii mõnedki on lihtsad ja kodus kasutatavad.

Toitumissoovitused