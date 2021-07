Hea teada! Ära neid puu- ja köögivilju külmkappi pane!

Organic Authority veebileht kinnitab, et nende 10 köögivilja välimus, maitse ja kvaliteet säilivad paremini, kui hoiad neid külmkapist eemal. Parim asukoht neile on pisut hämaram ja kuiv sahver, aga võid hoida neid ka lihtsalt köögilaual otsese päikese ja suurte temperatuurikõikumiste piirkonnast (nt pliit või ahi) eemal.

3. Avokaado - kui oled ostnud avokaado , mis pole päris küps, aseta see köögilauale nii-öelda järelküpsema. Kui soovid, et avokaado kiiremini küpseks, siis tasub see koos banaaniga paberkotti asetada ning üleöö külmikus hoida. Jah, siinkohal võib avokaadot tõesti külmkapis hoida.

4. Melon - terve melon säilib ilusti jahedas ning kuivas kohas - mitte külmikus. Kuid kui oled selle poolitanud, siis säilita melonit külmikus, kuid pea meeles, et lõigatud melon ei säili üle nelja-viie päeva. Enne tuleb see lihtsalt ära süüa.

6. Õunad - värskelt korjatud õunad säilivad kõige paremini, kui paned need lihtsalt rippkotti ehk siis mõnda looduslikust materjalist (puuvill) valmistatud kotiga rippuma - nii säilivad nad värskena kuni nädala. Kilekotis lähevad õunad kiirelt mädanema! Kui sul on kelder, kus on kuiv ning pime, siis seal on õunu kõige mõistlikum säilitada!