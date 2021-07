Anna endast igas olukorras alati parim!

Kvaliteedist hoolimata jätka ikka endast parima andmist - ei rohkem ega vähem kui sinu parima. Kui liigselt pingutad, et teha rohkem, kui on su parim, kulutad vajalikust rohkem energiat ja lõppude lõpuks jääb su parim puudulikuks. Kui pingutad üle, kurnad oma keha, töötad endale vastu ja kulutad kokkuvõttes eesmärgi täitmisele rohkem aega. Aga kui annad vähem kui oma parima, siis muudad end vastuvõtlikuks frustratsioonile, enesesüüdistusele, süütundele ja kahetsusele. Anna lihtsalt oma parim - elu igas olukorras. Ei loe see, kas sa oled haige või väsinud, kui annad alati endast parima, siis ei saa sa kuidagi enda üle kohut mõista. Kui sa ei mõista enda üle kohut, siis ei hakka sa end süüdistama, süüdi tundma ega karistama.

Enamik inimesi teeb täpselt vastupidist: nad tegutsevad vaid vastutasu ootuses ega naudi oma tegevust. Sellepärast ei anna nad ka oma parimat. Näiteks läheb enamik inimestest hommikul tööle ainult palgapäeva ootuses ja raha pärast, mida nad oma töö eest saavad. Nad jõuavad vaevu oma palgapäeva ja nädalavahetusi ära oodata. Nad töötavad tasu nimel ja selle tulemusena hakkavad nad tööle vastu. Nad püüavad tegevust vältida ja see muutub aina raskemaks ning nad ei anna oma parimat. Nad näevad nädal otsa vaeva, kannatavad töö pärast, kannatavad tegemise pärast, töötavad mitte seetõttu, et see neile meeldib, vaid seetõttu, et nad tunnevad: peab. Nad peavad töötama, sest peavad maksma üüri, peavad peret ülal pidama. Nad on frustratsioonis ja kui raha kätte saavad, ei tee see neid õnnelikuks. Neil on kaks päeva puhkust nädalas, et teha, mida nad teha tahavad. Ja mida nad siis teevad? Nad püüavad põgeneda. Nad joovad end täis, sest nad ei meeldi endale. Nad ei salli oma elu.