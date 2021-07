Alkeemia lugemisnurk | Katkend Triin Katariina Tammerti romantilisest suveromaanist "Võr(g)utamine"

Jõudsime veel ühte klubisse, viimasesse, mis mul Võrus veel üle vaatamata oli (kui ma Võrru kolisin, oli neid kokku lausa kuus - Club Tartu, Stedingu kelder, 1990ndate legend Boschwechter, Capital, Beveglia, Bermuda - praeguseks on üks kolinud ja üks kinni pandud). Kõik on selle kohta öelnud, et kohutav urgas, aga minu meelest oli päris naljakas, keerlesin laval posti ümber ühe teatraalse tiiru, enne kui kell viis hommikul koju tulime.

Muide, me Viirelaiu sõbrad võtsid ise kuidagi jutuks need kaks naist, efektse brüneti ja tema blondi sõbranna, kellega ma olen samal peol olnud ja kellest see blond on nüüd Sandri uus silmarõõm. Kuna nii soodne juhus tekkis, küsisin, kuidas nad üldse Viirele sattusid, kas nad on kellegi sõbrad. Selgus, et ei, aga enne nende esimest pidu seal olid nad Kuressaares ööklubis tutvunud ning daamid - teadmata, et räägivadki Viirelaiu omadega - olid öelnud, et kuulge, kas te teate midagi sellest Viirelaiust, me lähme nädalavahetusel sinna õhtusöögile, sealt pidi rikkaid mehi leidma!

Khm. Lõbus. Juurdlesin tükk aega, kas peaksin Sandrile ka rääkima. Samas - mida see muudaks?

Pöörasin pilgu parem enda elu poole. Selles on palju, mida ma armastan, mille üle ma olen õnnelik, mida ma naudin. Võru vaikus ja rahu, ikka, samas ka siinne soojus ja elu.

Tallinn on nagu tarbimisfestival - kõigepealt maksad, et platsile saada, seejärel iga liigutuse ja meelelahutuse eest veel peale. Ja suur osa sellest meelelahutusest ongi meele lahutus - olemise viisid, mis viivad iseendast ja oma paremast minast kaugemale. Ära mõista mind valesti, mulle meeldib Tallinnas käia ikka ka!

Ja samas niutsusin Võrus paaril pimehallil novembripäeval ja õhtul endamisi, et tunnen end Ivo kõrval üksildasemana kui vallaline olles, siin pole kuskile minna ega midagi teha. Loomulikult peegeldas see mulle iseenda vajaduste unarusse jätmist - kohe, kui natuke muusikat kirjutasin ja laulsin, lõi südames päike särama. Ukulele kaissu ja kõik on jälle hästi.