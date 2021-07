Kas veganlus teeb õnnelikuks?

Foto: depositphotos.com

Kõik veganid on negatiivsed, pretensioonikad, õnnetud ja vihased protestijad... Või vähemalt selline on stereotüüp. Kuid kas see on tegelikult ka tõsi? Värskest Tracking Happinessi uuringust selgus, et tõde on vastupidine - veganid on hoopiski õnnelikumad kui lihasööjad.