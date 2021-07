Kõik, mida sa reisimiseks vajad, on armastus ja pass

Foto: depositphotos.com

Reisi nii kergelt kui oskad. Võta kaasa ainult hädavajalik ja ole ühenduses kohaliku eluga. Suurte kohvrite tassimine ja lohistamine on väga tüütu, võta kaasa nii vähe, kui oskad. Lihtsusta oma reisimist. Kõige mugavam on reisida käsipagasiga, nii jääb ära igasugune kohvrite ootamine ja tarimine. Jah, ka pikemad reisid saab käsipagasiga tehtud. Mina käisin näiteks kuuajasel India seljakotireisil käsipagasiga. Ei kujuta ettegi, et oleksin tahtnud seal soojas kliimas oma asju pidevalt vedada ja nende pärast muretseda. Siin all on minu nipid ja ideed, kirjutab Kaisa Lattu oma raamatus "Asjadest lahtilaskmise kunst".