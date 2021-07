Kasulik ja maitsev vaarikas sobib nii toiduks, teeks, ravimiks kui ka nahanoorendajaks

Populaarseim vahend külmetushaiguste ravimisel on tõmmis kuivatatud vaarikamarjadest. Muuseas aitab külmetushaiguste korral suurepäraselt ka tõmmis vaarika lehtedest ja noortest okstest. See on ka tugevatoimeline palaviku alandaja ja higistamisvahend. Valmistatakse seda järgmiselt: neli teelusikatäit kuiva droogi valatakse üle kahe klaasi keeva veega, lastakse suletud nõus 2-3 tundi tõmmata, seejärel kurnatakse. Tarvitatakse seda ravijooki soojalt, poole klaasi kaupa 4 korda päevas.

Muuseas tuleks märkida, et paljude asjatundjate arvates on vaarikatee toorme korjamiseks kõige sobivam aeg sügis (seda siis, kui maalapil kasvatatakse parendatud vaarika sorte, sest nagu teada, parendatud sortide kasvatamisel jääb suurem osa taime potentsiaalist kiiresti saabuvate öökülmade tõttu kasutamata). Nii et vahetult enne öökülmade tulekut tuleks alustada vaarikataimede latvade kärpimisega (kus on küljes nii õied kui ka valmimata viljad). Parendatud sortide puudumisel hakatakse tõmmise toorme varumisega tegelema suve alguses - tavapärase harilike vaarikasortide juunikuise kärpimise käigus.