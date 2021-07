Südasuvine juuli: kuu energeetilised liikumised ja kosmilised mõjutused

Tähelepanu tuleb tagasi olevikuhetke, niimõndagi saab selgeks ja asetub oma kohale. Kuu keskel hakkavad asjad sujuma, õhus on rohkem optimismi ja tunne oma veel tundmatu tulevase teekonna suhtes on kindlam ning toetatum. Kuu keskpaik on emotsionaalne aeg, tunda on uute õnnelike alguste ja õnnestumiste magusat hõngu, mis täidab südame rõõmu ja tänutundega ning õhutab loomingulisust ja uut moodi tegutsemise indu. Kuu edenedes lisandub nii südamest lähtuvat selgust ja rõõmu kui ka muutuste teel tegutsemise valmidust veelgi. Uutest taipamistest ajendatuna tekib soov olemasolevat täiendada, parandada või tervendada ja modelleerida elu oma hinge ja südame vajadustest lähtuvalt nii isiklikul kui ka kollektiivsel tasandil.

Kaduneljapäev 8. juulil on suurepärane päev, et otsustavalt kriips alla tõmmata sellele, mida sa oma ellu enam ei soovi. On aeg otsustada, mis jääb nüüd maha ja mis tuleb kaasa. See on sobiv aeg teadvustada tänutundega läbitud õppetunnid ja jätta möödaniku teekonnad selja taha, sulgeda enda järel uks ja panna mälestuste karbile armastavalt ent otsustavalt kaas peale.

Kuuloomine on 10. juuli kell 4:16 Päikese ja Kuuga Vähi märgis. Vähile omane ülevoolav tundeelu võib anda põhjust tunda end veidi rahutuna ja ärritatuna ent läbivaks on siiski mahe ja pehme sagedus. Vähienergia toob tähelepanu alla vajaduse ise ennast toita ja enese eest hoolitseda ning tunda end kodus oma elus, oma kehas, siin ja praegu. On aeg joonduda kõigega, mis tundub lohutav, rahustav ja rahulik ning leida tasakaal südame pehmuse ja karmide piiride vahel, mis on vajalikud turvalise ja kaitstud tunde tagamiseks. Kuigi see võib tekitada pingeid ja vallandada vanu haavu, pakub selle Kuuloomise energia ka tervendavaid läbimurdeid, innustades oma hirme ületama ja juhinduma armastusest.