Uuring: maailmas on elanud 2,5 miljardit türannosaurust

On teada, et mida suuremat kasvu on loom, seda suurem on tavaliselt elupaiga pindala ühe isendi kohta. Suurel loomal on vaja rohkem süüa, ja rohkemat söögipoolist leidub enamasti ikka pigem suuremal maaalal. Niisiis on looma kehamass ja asustustihedus omavahel pöördsõltuvuses.