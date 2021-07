Kuidas teha oma elus õigeid valikuid?

Toon siinkohal ühe näite. Sõbranna kutsus sind kinno, aga sul on vaja tööl pooleli jäänud aruanne lõpetada ja see peab homseks valmis olema. Sina tahad kinno minna. Sõbranna ei taha üksi kinno minna ja soovib sinuga koos aega veeta. Sinu ülemus tahab, et aruanne oleks homme tema laual. Reaalsus: kui sa homme aruannet ei esita, siis võivad töö juures probleemid tekkida ja tööprotsess võib sinu pärast pidurduda. Ütled oma sõbrannale, et sa ei saa tulla. Sõbranna leiab teise kaaslase või läheb üksi. Perspektiiv: töö eest saab palka; tulevikus on võimalik karjääri teha, mis su sissetulekuid kasvatab.

Loodan, et järgmine otsuste tegemise valem on sulle abiks. Saad keerulises olukorras analüüsida, mille põhjal otsus langetada ja kuidas reageerida. Võta paber ja joonista sinna neli tulpa. Esimesse tulpa kirjuta oma huvid ja soovid, mida tahad sellest olukorrast saada. Näitele tuginedes on selleks soov sõbrannaga kinno minna. Kirjuta: ma tahan kinno minna. Teise tulpa kirjuta partnerite huvid, mida nemad sinult tahavad. Kirjuta laiemalt. Mitte konkreetselt, et ülemus tahab aruannet või sõbranna tahab kinno minna, vaid mõtle, mida sinust tegelikult tahetakse. Ülemusel on aruannet vaja selleks, et seda eelmise kuu aruandega võrrelda ning ettevõtte tulevikustrateegia läbi mõelda. Sõbranna tunneb üksindust, vajab tähelepanu ja otsib kedagi, kellega koos kinno minna, sest ta ei käi kunagi üksi väljas. Kolmandasse tulpa kirjuta, millised on sinu tegevuse tagajärjed. Sõbranna leiab kellegi teise, kellega kinno minna. Sina kohtud temaga järgmisel nädalal. Võib-olla ka ülemus saaks oodata, aga see võib tööprotsessi pidurdada ning sa tunned ennast seetõttu ebamugavalt. Neljandasse tulpa kirjuta, millised on sinu valikust tulenevad tulevikuväljavaated. Nii saab olukord selgemaks. Võib-olla sa mõtled, et see oli liiga pikk lugu, aga kui see puudutab valikuid ja põhjapanevaid muutusi sinu elus, on vaja selgust ja mõistmist.