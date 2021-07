NÄDALA TAROSKOOP | On aeg sõlmida iseendaga ja maailmaga rahu

Nädala kaartideks on sauade kolm ja mõõkade viis. Nüüd on aeg vaadata oma elus aset leidvatele sündmustele ausalt otsa ning sõlmida iseendaga ja maailmaga rahu. Alusta sellest, et lõpetad enese hukka mõistmise ja aktsepteerid oma tundeid ja mõtteid sellisena nagu need on. Võta ennast vastu ja luba endal kogeda kõike, mida elu pakub. Ära tee midagi mõtlematut, kuid ära raiska ka oma oskusi, andeid ega aega. Tee teadlikke valikuid ja mis kõige olulisem - jää rahulikuks. Õpi kogemustest. Nii enda kui teiste omadest. Lase raskustel minna ning ära hoia neid endas.

Südameasjad laabuvad hästi juhul, kui sinu kallim on nõus sind võtma võrdse partnerina. Kui mitte, siis võivad esile kerkida konfliktid ja arusaamatused. Selleks, et asju parandada, peaksid võtma endale aega järele mõtlemiseks ja aru saamiseks, mis on need käivitajad, mis tekitavad sinus või partneris pingelisi emotsioone, mis ei lase asju rahulikult lahendada, vaid tekitavad tunnete tormi. Praegu on paljud teemad, mis esile kerkivad ajendatud just sellest, et ego tõstab pead ning kiputakse võtma asju liiga isiklikult.

Töö- ja rahaasjad liiguvad hästi edasi, kui panustad neisse piisavalt oma aega ja energiat. Kui suudad keskenduda ühele asjale korraga ning oma fookuse õigesse kohta sättida, siis saavutad suurepäraseid tulemusi. Praegu võib olla oht selles, et paljud asjad nõuavad sinu tähelepanu ning ka väljaminekuid kipub olema rohkelt. Siin ongi peatumise koht, kus tuleb teha tarku ja kindlaid valikuid. Mõne koha pealt tuleb lihtsalt süda kõvaks teha, et teadlikult püsida reaalsuse piires.