ALKEEMIA TAROSKOOP AUGUSTIKS | Mis ootab sind ees armastuses, tööl ja tervises?

Kaljukits

Armastus. Sa oled oma armuelu hetkeolukorraga pisut rahulolematu. Sul oli kindel nägemus, mida oma elult ja suhetelt soovid, kuid asjad ei lähe päris nii, nagu sa ootasid. Selle asemel, et kurvastada asjade pärast, mida sul pole, peaksid pigem vaatama, kus sa hetkel seisad ning milliseid uusi võimalusi sinu jaoks uued olud kaasa tõid. Kui sa ei jää kinni oma soovunelmatesse, vaid oled paindlik, märkad ka elu saadetud kingitusi.

Küllus. Tööasjades oled edukas ning kuna asjad liiguvad sinu jaoks suurepäraselt, kipud kergelt tulnud rahal laskma ka kergelt välja minna. Tasuks vältida asjatut kulutamist ning pigem oodata oluliste finantsotsuste tegemisega. See ei tähenda, et peagi oleks oodata keerukaid aegu, vaid pigem seda, et tasa ja targu tegutsedes suudad paremaid valikuid teha.

Tervis. Pead olema nüüd tavalisest pisut tähelepanelikum. Sul võivad olla peal mingid blokeeringud, mis ei lase kehal vabalt ja harmooniliselt toimida. Leia endas taas sisemine tasakaal ja vajadusel tööta oma emotsioonidega, et saaksid aimu, mis ja miks su kehas toimub.

Veevalaja

Armastus. Armastuses on sinu ellu saabumas muutus. Kui oled viibinud kallimast eemal, siis on oodata taaskohtumist. Kui olete olnud koos, siis on oodata kas reisi, kolimist või mõnel juhul ka suhte lõppu. Igal juhul on tegu olulise muutusega, mis mõjub teie suhtele murranguliselt. Vallaliste jaoks on võimalus kohata huvipakkuvat inimest just sellises olukorras, mis jääb mugavustsoonist välja, näiteks reisil või uues töö- või elukohas.

Küllus. Tööasjad toovad sel kuul vastakaid tundeid. Sul on oma visioon ja soovid, mida tahaksid ellu viia, kuid et põrkud alatasa takistustega, siis kipud kohati nina norgu laskma ning oma entusiasmi kaotama. Katsu keskenduda ainult sellele, mis on tõeliselt oluline, ja ära lase end eksitada. Samuti peaksid jälgima, et sa ei võtaks teiste kohustusi enda kanda. See võtab ära aja ja energia, mille peaksid panustama oma asjadega tegelemisesse.