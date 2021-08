ALKEEMIA TAROSKOOP AUGUSTIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise osas?

Küllus. Tööasjad toovad sel kuul vastakaid tundeid. Sul on oma nägemused ja soovid, mida tahaksid ellu viia, kuid kuna põrkud alatasa takistustega, siis kipud kohati nina norgu laskma ning oma entusiasmi kaotama. Katsu keskenduda ainult sellele, mis on tõeliselt oluline ja ära lase end eksitada. Samuti peaksid jälgima, et sa ei võtaks teiste kohustusi enda kanda. See võtab ära aja ja energia, mille peaksid panustama oma asjadega tegelemisesse.

Armastus. Armastuse osas on sinu ellu saabumas muutus. Kui oled viibinud kallimast eemal, siis on oodata taaskohtumist. Kui olete olnud koos, siis on oodata kas reisi, kolimist või mõnel juhul ka suhte lõppu. Igal juhul on tegemist olulise muutusega, mis mõjub teie suhtele murranguliselt. Vallaliste jaoks on võimalus kohata huvipakkuvat inimest just sellises olukorras, mis jääb mugavustsoonist välja, näiteks reisil või uues töövõi elukohas.

Küllus. Tööasjades oled edukas ning kuna asjad liiguvad sinu jaoks suurepäraselt, kipud kergelt tulnud rahal laskma ka kergelt välja minna. Tasuks vältida asjatut kulutamist ning pigem oodata oluliste finantsotsuste tege-misega. See ei tähenda, et peagi oleks oodata keerukaid aegu, vaid pigem seda, et tasa ja targu tegutsedes suudad paremaid valikuid teha.

Kalad

Armastus. Nüüd on käes aeg võtta iseenda jaoks aeg maha. Pead mõtlema, kuhu sa teel oled ja kas sinu praegune situatsioon ja elukorraldus sind ka tegelikult rahuldab. Eriti hoolikalt pead kaaluma otsuseid, mis on seotud partneriga. Kas sa indiviidina saad suhtes areneda ja õitseda või oled ehk kaotanud oma "mina" paarisuhtele? Võta aega ja mõtle selle üle. Kui oled vallaline, siis võiksid samuti pigem tasa ja targu liikuda ning anda asjadele aega areneda, enne kui mõne olulise sammu astud.

Küllus. Töö osas ootavad sind uued ülesanded ja puu-tud kokku teemadega, mis toovad uusi tuuli ja arenemisvõimalusi. Oled täis teotahet ja pealehakkamist ning leiad mõttekaaslasi, kellega koos laabuvad ettevõtmised eriti sujuvalt. Raha saamise või laekumise osas võib esineda mõningasi viivitusi või takistusi.

Tervis. Peaksid enda jaoks ellu juurutama teatud traditsioonid või rituaalid, mille kindel jälgimine ning loomulikult ka nautimine aitaks sul oma tervise eest hoolitsemisel edukalt joonel püsida. Pidevalt alustamine ja siis allaandmine on küll parem kui mitte millegi tegemine, kuid tõelisi tulemusi on oodata ikkagi vaid pikaajalise järjepideva tegutsemisega.

Jäär

Armastus. Sel kuul ei näi miski kontrolli all püsivat. Sinu tehtud plaanid pannakse ootele, ideed ei realiseeru nii, nagu lootsid ning puutud kokku ootamatute olukordadega, milles sul pole aimugi, kuidas peaksid käituma. Ära sellest heitu, see on vaid elu poolt saadetud õppetund, et usaldaksid valikute tegemisel eelkõige oma südant. See juhatab sind õigele teele ka siis, kui kõik on segamini paisatud.

Küllus. Tööalaselt läheb praegu kõige edukamalt neil, kes on seotud loomingulise valdkonnaga. Tunned, kuidas saad inspiratsiooni igal sammul ning kibeled oma plaane ellu viima. Kuna häid mõtteid on rohkemgi, kui korraga suudad ellu viia, siis võta endale märkmik, kuhu head ideed kirja panna, et need meelest ei läheks. Rahaasjades võib ette tulla seisakuid ja viivitusi, tasub olla kannatlik.