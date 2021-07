Kaugetes galaktikates põrkus musti auke ja neutrontähti

Mõlemas võimsas kokkupõrkes tekkinud gravitatsioonilained jõudsid möödunud aasta jaanuaris Maani, kus gravilainedetektorid LIGO ja Virgo neid märkasid ja mõõtsid. Rahvusvaheline teadlasrühm kirjutab neist nüüd ajakirjas The Astronomical Journal Letters.

Neutrontäht on paarikümne kilomeetrise läbimõõduga taevakeha, millesse on kokku surutud mitme Päikese massi jagu ainet, nii et see ei koosne enam mitte aatomitest, vaid tihedalt kokku pakitud tuumaosakestest neutronitest.

Must auk on ruumipiirkond, mille keskmes on aine tihenenud veelgi rohkem, nii et tekib võimas gravitatsioonijõud, mis ei lase august välja isegi valgust.

Mõnikord juhtub, et must auk ja neutrontäht tiirlevad teineteise ümber, ja kui nad siis juhtuvad kokku põrkama, neelab must auk neutrontähe endasse.

Loe täispikkuses artiklit lehelt Novaator.err.ee.

Loe lisaks: Dinosauruste väljasuremine algas juba enne asteroidi tabamust