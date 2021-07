Milliseid ravimtaimi korjata juulis ja augustis?

Aroonia on tulvil bioaktiivsetest toitainetest, vitamiinidest ja antioksüdantidest, mille tõttu võib teda lausa supertoiduks nimetada. Mitmed teadusuuringud on veenvalt tõestanud, et regulaarne värskete arooniate tarbimine kaitseb tõhusalt vähi, neuroloogiliste tõbede, põletike, dibeedi ja bakteriaalsete nakkuste eest. Lisaks on hiljutised uuringud näidanud, et aroonia on ka üks kõige vägevamaid relvi vananemise vastu, sest selle antioksüdantide tase on maailma marjadest kõige kõrgem.