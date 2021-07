ALKEEMIA TAROSKOOP JUULIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise osas?

Küllus. Tööd on palju ja ehk pead lausa paluma kaaslastelt abi. Püüa leida kompromiss, kuidas suudad ootused ja reaalsuse tasakaalu viia. Vajadusel jäta oma päevakavast välja ebavajalikud tegevused ja keskendu vaid kõige olulisemale. Ära lase asju nii käest ära, et sind hakkaks kimbutama ärevus ja stress. Raha osas võib olla hetkel keeruline periood, kus kulud kipuvad tulusid ületama.

Tervis. Enesetunne on üldjoontes hea. Sind mõjutab palju see, kui harmooniline ja positiivne on keskkond, kus viibid. Luba endale küllaldaselt meelelahutust ja head seltskonda, see hoiab meeleolu üleval ja tervise stabiilse. Ära liialda söögi ja joogiga, sest seedehäired ja liigsed kilod tekivad kergelt.

Küllus. Töö on toonud palju väljakutseid ja põnevust. Nüüd soovid pisut hinge tõmmata, enne kui sukeldud taas uute projektide ja tööülesannete kallale. Kogu mõtteid, vaata tagasi tehtud töödele ja sea paika reaalsed tu-levikuplaanid. Just tänu minevikukogemustest õppimisele suudad teha suurepäraseid valikuid.

Armastus. Sinu jaoks on saabunud aeg, kus pigem hoiad oma tõelised tunded ja mõtted enda teada. Kardad, et ennast täielikult avades kaotad oma jõu ja salapära ning sind võidakse lihtsalt ära kasutada. Tegelikult võiksid olla julge ja ausalt oma arvamust avaldada, sellega näeksid ära, kes on sinu tõelised sõbrad ning väärivad sinu tundeid ja austust. Kaotada ei ole sul midagi, võita aga küll.

Tervis. Enese eest oled hästi hoolitsenud ning tunned end suurepäraselt. Praegu sobivad sulle tegevused, mis on seotud liikumise, energia ja osavusega. Võiksid proovida näiteks tantsimist või muud liikumise, koordinatsiooni ja rütmiga seotud tegevust. See paneks su keha ja meele mõnusalt proovile.

Küllus. Tööl kohtad väga mõistvat ja positiivset õhkkonda. Oled see, kellega soovitakse koostööd teha ning sinu hea nõu ja kogemused on kaaslastele olulised. Kuna tunned end turvaliselt ja stabiilselt, siis laabuvad tööülesanded suurepäraselt. Pead nüüd langetama ka mõne olulise otsuse, mis puudutavad sinu töö- ja rahaasju. Praegu tasub valida südame juhatusest lähtuvalt.

Armastus. Südameasjade osas on rahulik ja stabiilne periood. Romantilised suhted pakuvad sulle praegu rõõmu ja rahulolu ning suudad näha erilisust ka väikestes hetkedes ja lihtsates sõbralikes žestides. Su südames on rahu ja teadmine, et asjad lähevad täpselt nii, nagu nad minema peavad. Kuu lõpus ootab ka üllatus, mis toob armuasjad veelgi enam päevakorda.

Tervis. Saad sel kuul kergemalt hingata. Problemaatilisemad ajad on möödas ja nüüd liigud tervema ja harmoonilisema iseenda suunas. Positiivne mõtlemine on kõige alus, seepärast hoia ka edaspidi meel rõõmus ja tuju hea. Ka stressitase sinu elus peaks hakkama vaikselt vähenema.

Küllus. Tööasjades saadab sind edu. Sul on kindlasti hea meel, et oled nii kaugele jõudnud, kuid veel ei ole aeg loorberitele puhkama jääda. Tegutse seni, kuni entusiasmi jätkub, ja ole kannatlik, praegu puutud kokku oluliste inimeste ja põnevate projektidega, tänu millele jõuad uute teelahkmeteni oma karjääriredelil. Ka raha osas peaks olema üsna hea ja tulutoov kuu.

Armastus. Suhete osas puutud kokku andestamise ja empaatia küsimusega. Pead suutma kas enda kaaslast paremini mõista või iseenda suhtes leebem olema. Ära jää kinni minevikus toimunud negatiivsete kogemuste külge ja ära kahetse liigselt tehtud valikuid. See, mis on olnud, on möödas. Keskendu sellele, mis sinu elus praegu on ning liigu kerge südamega edasi tuleviku suunas.

Sõnn

Armastus. Suhete osas on hea, stabiilne ja rahulik periood. Tunned, et oled praegu just seal, kus olema pead ja sind ümbritsevad just sellised kaaslased, kes teevad sind õnnelikuks. Soovid endast rohkem anda ja rohkem oma kallite jaoks olemas olla. Võimalik, et teed plaane, et veeta oma armsamaga koos üks romantiline puhkus.

Küllus. Töö osas oled praegu pigem neutraalsel ja isegi pisut ükskõiksel seisukohal. Tunne on, et sinu arvamusest ja tegudest sõltub liiga vähe ning see tõmbab motivatsiooni alla. Ära lange masendusse, pigem asu teostama oma plaane ja ideid, mida oled juba pikemat aega soovinud ellu viia, kuid pole söandanud.

Tervis. Vaimne ja füüsiline tervis on pigem stabiilne ja muutumatu. Kui on soov tervist parandada, siis tuleks varuda kannatust ja aega, sest tulemused ei saabu üleöö. Rohkelt tuleks tähelepanu pöörata just füüsilisele kehale ning selle vajadustele.

Kaksikud

Armastus. Pead võtma endale aega, et tegeleda südameasju puudutavate küsimustega, mis on sulle ka varem muret valmistanud ja mis end taas aeg-ajalt üles kergitavad. Mõtle rahulikult läbi, miks teatud asjad sind häirivad, miks mõnest asjast on raske lahti lasta ja miks osad teemad su varjatumad tunded üles kergitavad. Lase oma saladustel päevavalgele tulla ja mõtle enda jaoks asjad selgeks.

Küllus. Tööd saab olema palju ning pead oma mõtted suve ja puhkuse juurest asjalikumate tegevuste juurde tooma. See ei ole võib-olla kerge, kuna soovid veel muretult vabadust nautida. Sea endale eesmärgid, mida oleks huvitav saavutada ning mis oleks sulle piisavaks väljakutseks. Rahaline seisukord saab olema kõikuv, kohati võivad sissetulekud väheneda või siis suurenevad kulud mitmekordselt.

Tervis. Pead olema tähelepanelik. Kergesti võivad tekkida vigastused, samuti kipud ise üle pingutama, hinnates oma võimeid veidi üle. Kipud muretsema ja ka stress võib kimbutada. Võimalusel võta puhkust, kasvõi paar päeva, et saaksid lihtsalt olla ja jalad seinale visata.

Vähk