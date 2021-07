Alkeemia lugemisnurk | Kaasahaarav katkend Anneli Urge äsja ilmunud romaanist "Šokiterapeut"

Ohtlikult atraktiivse välimuse ja avatud olekuga noor meesterapeut Kevin Jung on esoteerikamaailma uus säravaim täht. Justkui küllusesarvest voolab talle kõike seda, mida elult üldse soovida - kaunid naised, raha ja kuulsus ümbritsevad teda igal sammul, kuni päevani, mil Unelmate Klient mehe hingerahu röövib ja minevikuvarjude Pandora laeka avab. Kevin Jungile saab peagi selgeks, et kõik, mida raha eest saab osta, on odavalt saadud. Romaanis "Šokiterapeut" jätkab Anneli Urge oma esimese raamatu "jokk ehk juriidiliselt on kõik korrektne" kriminaalset saagat katkematu põnevust kruviva jutustusena võltsvaimsusest, reetmisest, võimuihast, rahapesust, uimastitest ja seksist. Ülipopulaarse enesearengualase koolitusfirma Esoteerika Koja intriigid ja spirituaalsuse sildi taha varjatud vaenuteod põimuvad sujuvalt Põhjamaade Investeerimispangas toimuvate rahapesuskeemidega ja Ameerika kultussekti NXIVM seksikaubanduse radadega, viies lugeja Vene konsulaadi kaudu Istanbuli allilma välja. Romaaniga "Šokiterapeut" tõestab Anneli Urge taas, et on loominguline naine ja storyteller, kellest väärtuslik töökogemus advokaadina ja mahukad psühholoogiaalased eriteadmised on kujundanud hea inimesetundja. Varem on Anneli Urge sulest ilmunud ilukirjanduslik teos "jokk ehk juriidiliselt on kõik korrektne" (2019, Pilgrim). Tema koostatud on ka "Ilusad suured tüdrukud Kaire Vilgats ja Dagmar Oja" (2020, Pilgrim).