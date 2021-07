Juulikuu energiad: vali enda jaoks alati parim reaalsus!

Muutuvad elu orientiirid. See, mille kohta sa varem teadsid või arvasid, et see on mingite jooksvate sündmuste allikas ja et sellest on kõik alguse saanud, nüüd see pole enam nii. Juulikuus võib see muutuda ebaoluliseks ega saa üldse Sind mitte kuidagi enam mõjutada. Kuid just selles seiundis olles Sa saadki tundma, et Sina ise oled oma elus toimuvate muutste algataja, mitte neid ei põhjusta mingid olukorrad ja teised inimesed.

Välismaailm ilmutab ennast selles, mida Sa enda jaoks pead tähtsaks, ehk see, mis on Sulle oluline muutub aktiivseks. Vanad mõjufaktorid kaovad, kuid uued kerkivad esile ja tugevnevad.

Juuli võib tunduda kummalise energiaga. Võid märgata, et aeg justkui üldse ei liigu, võid kaotada terve päeva või hoopis tunda, et aeg liigub liiga kiiresti. Reaalsuse muutmise tõttu Sa võid märgata, et mõned esemed pole mitte oma kohtadel, vaid on absoluutselt teises kohas.

Tulevad uudised võivad järsku muuta oma suunda, sellest mis varem polnud oluline, tehakse suur informatiivne mull ja omistatakse selle suurt tähtsust. Tähtsad sündmused muutuvad vähetähtsateks ja järsku võivad tekkida ellu täiesti uued teemad. Me hakkame aina rohkem harjuma kiirete protsessidega, mis varem nõudsid aastaid. Nüüd sellised muutused võivad juhtuda mõne tunni või päeva jooksul. Mõistus hakkab kohe arutama, kas see toob kaasa head või halba, sest duaalsus veel tugevalt mõjutab meid.

Hirmud kerkivad uuesti üles siis, kui algab sügis. Aga nüüd on nii, mida kardad, seda ka saad. Ehk Sa hakkad nägema reaalselt seost selle vahel, mida Sa kardad ja kuidas Sa selle just ise oma jõuga oma ellu tõmbad. Kui Sa kardad rahapuudust, palun väga - saad, mida kardad ehk töö tüütab ja inimesed väsitavad.