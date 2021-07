Oma tões püsimine avab inimeses väe

Sõitsime perega mööda ranna äärt ja suur osa metsa sees olevatest puudest olid suurte tormide käigus juurtega välja rebitud või murdunud. Seevastu üksikutel mereäärsetel puudel polnud viga midagi. Selle peale ütles mu loodushuviline abikaasa, et need puud, mis kasvavad teistest eemal on alati sügavamalt juurdunud, seevastu puid, mis on teiste puude vahel "kaitstud" on tormil lihtsam lahti rebida. Seepeale hakkas mul hoopis teistmoodi tõlgendamine pihta, kirjutab Ilona Karula Kõiksuse Kanaldused Facebooki lehel.