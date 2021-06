Kas su nägu on vanem kui sa ise?

• Kui oled 25-aastane või noorem. Selles vanuses peaks nahk olema prink ja nooruslik, nahatoon ühtlane ja särav ning kortse ei tohiks olla - kui sul pole just väga väljendusrikas nägu , mis puhul need võivad ilmneda naerukortsudena, kulmude vahel või otsaesisel. Sa võid märgata, et poorid muutuvad pisut suuremaks, mis on esimene märk kollageenitaseme langusest.

• 25-35. See on normaalne, kui sul ilmnevad kortsud - eriti silmade all ja kõrval, mida nimetatakse kanavarvasteks, ning suu külgedel. Põhjuseks on 10:10 reegel - sa kaotad iga 10 aastaga umbes 10 protsenti oma kollageenist, niisiis hakkad sa igal aastakümnel nägema järjest rohkem kortse ja lõtvuvat nahka. Hea on see, et su nahatoon peaks ikka veel olema ühtlane, aga sa võid märgata, et see tundub tuhmim ja nahk võib olla kuivem.