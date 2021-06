Veenuse pilvedes on elusolenditele liiga vähe vett

Hallsworth ja kaasautorid kirjutavad ajakirjas Nature Astronomy, et vee aktiivsus Veenuse pilvede väävelhappetilkades on ainult umbes 0,004 või veelgi väiksem. Seda on umbes sada korda vähem kui suudavad taluda ka kõige kuivataluvamad olendid, kes Maa peal teada on.