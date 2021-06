Kui sa õpid avanema armastuse suurimatele naudingutele, siis tõmbad loomulikul moel ligi ja hoiad enda juures oma armsamat

Mulle meeldib sinu liigutusi vaadata. Su keha on nii avatud, tahan sind emmata ja hoida su südant enda südame vastas. Vaatan, kuidas sa sööd šokolaadi või oma lemmiktoitu, ja mind hämmastab, kuidas su keha naudingule reageerides avaneb ja pehmeks muutub, justkui voolaks armastus läbi sinu. Sa värised ja häälitsed mõnust. Ma mõtlen, kas on üldse võimalik teistmoodi elada kui armastusele avatult. Ma tean, et sa ei saa kogu aeg süüa suus sulavaid hõrgutisi, aga mind huvitab, milline oleks su elu siis, kui sa hingaksid ja tunnetaksid jumalikku ambroosiat oma kehas liikumas.