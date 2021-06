NÄDALA TAROSKOOP | Elu maises pooles ootavad sind ees olulised muutused

Nädala kaardiks on sauade rüütel. Sinu elus on energiad, mida õige käsitlemise korral saad muuta enda jaoks väga kasulikeks tööriistadeks, kuid valede otsuste ja käegalöömise puhul võid oma hetkeolukorda ning positsiooni elus hoopis halvendada. Kui järgid oma südamehäält, oled aus ja suunad oma energia enese ja teiste heaolu parandamisesse, siis saavutad suurepäraseid tulemusi.

Nädala võtab kokku poodu. Puutud kokku enda jaoks uute oludega ning see lööb sinu tavapärase elukorralduse pisut sassi. Ära lange masendusse, sest tegelikult ei ole ju midagi juhtunud. Anna endale aega harjumiseks ja kohaneda ning proovi näha suuremat pilti. Kõik see, mis praegu sinu elus toimub, viib sind tegelikult täpselt sinna, kuhu liikuma pead.

Tervise eest tuleks nüüd hellalt hoolitseda. Tähelepanu tuleks pöörata ennetamisele ja järjepidevale tervislikule režiimile. Mine loodusesse, sest just praegu on loodusel suur tervendav vägi, mis laeb sind täis jõudu ja energiat. Ammuta endasse kõike, mida maa, meri ja mets sulle pakub. Lae oma akud täis ja naudi iga ilusat hetke oma elus.

Armuasjades ootavad sind ees jõulised arengud. Kõige olulisem on end mitte emotsioonide virr-varris ära kaotada. Kuula oma sisetunnet ja anna endale aega kohanemiseks. Ära unusta, et ükski tunne ei ole vale. Luba endal kogeda kõike, ka kõige kummalisemaid emotsioone, mida sa ehk esmapilgul ei mõista ja mille tõeline tähendus selgub sinu jaoks alles hiljem.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku mõõkade äss. Nüüd on saabunud aeg, kus suudad kõik sinu teele ette kerkivad probleemid selge ja terava mõistuse abil lahendada. Sul on võimalik murda end ka raskeimatest katsumustest läbi ning jõuda pinnale, kus saad end rahulikult ja kindlalt tunda. See kõik võib aga kaasa tuua ka suhete pingestumist.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab päike. Sinu ees on avali võimalused, mis õige tegutsemise korral lasevad sul saavutada väga edukaid tulemusi elu erinevates valdkondades. Hoia siht silme ees ja võta end kokku, et panustada täiel rinnal sellesse, mis on sinu jaoks oluline - olgu selleks, töö, eraelu või hoopis õpingud.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on sauade äss. Sinu teega ristub võimalus, mis nõuab sinult piisavalt julgust ja pealehakkamist, et see enda heaks tööle panna. Sul on palju tahtejõudu ja soovi korral suudad saavutada mida iganes. Ainus, mille pead endas taas leidma on motivatsioon. Kui oled millestki inspireeritud, siis ei suuda ükski jõud sind takistada.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku karikate neli. Sa pole praegu oma elus toimuvaga päriselt rahul. Kipud mõtetega liikuma pigem selle poole, mida sul pole või millest oled ilma jäänud. See muudab sind melanhoolseks. Katsu leida üles sisemine rõõm, keskenduda tänasele päevale ja sellele, mis on sinu elus praegusel hetkel head. Olles tänulik saabub ka rahulolu.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab sauade seitse. Tajud nüüd rünnakuid enda suhtes ümbritsevast maailmast, mille sihtmärgiks on sinu vaated ja veendumused. On võimalik, et satud vaidlustesse ja mõned inimsuhted pingestuvad. Kui oled endas kindel ning suudad säilitada sisemise rahu ja stabiilsuse, siis suudad praegusest olukorrast ilma kaotusi kandmata välja tulla.

Lõvi (24. juuli - 23. august)