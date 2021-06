Armukolmnurk kütab kirgi | Kuidas ajada kõigi meeste pead segi ja leida uus peika, kes kannab sind kätel sellest hoolimata, et teed, mida tahad?

Võrus sadas mu turnee afterparty'le muidugi ka Ivo, see uus mees, šampanja ja roosidega, nagu täiuslikule džentelmenile kohane. Me läksime pärast minu juurest edasi kohalikku kõrtsi, et vahelduseks ka teisi inimesi laulmas kuulata, siis veel ööklubisse ja lõpuks maandusin ma tema kodus tema kaisus, kust me ei lahkunud enne pühapäeva pärastlõunat. Ja tead, mis on kõige pöörasem? Ma ikka ei seksinud temaga, sest ehkki ma ei suutnud end tast päriselt eemale rebida, oli mul suvine Ergoga haigetsaamine veel piisavalt värskelt meeles, et mõelda sellele lausele, et samade tegevuste kordamise tagajärjel erinevate tulemuste ootamine on idioodi tunnusmärk. Nii et iga kord, kui voodis liiga kuumaks läks, meenutasin Ergot - kellega nad on muide päris head sõbrad, väike Võru! - ja tõmbusin eemale, täielik huumor!

Ühesõnaga, nagu Sa aru saad, olen ma korraliku supi jälle kokku keetnud. Või õigemini sellesse sattunud, ma ei ülehindaks enda rolli. Olles oma lauljatest ja näitlejatest sõpradega rääkinud, on mul vahel tunne, et pidevalt tormi jooksvad abielumehed ongi kaunite loominguliste naiste needus. Ehkki ma pole isegi kindel, et selleks peab loominguline olema. Või kaunis. Aga siiski, loomisrõõm ja sensuaalsus tunduvad olevat need omadused, mille peale mehed segi lähevad. Ja mittetoimivas kooselus armastusenäljas mehed eriti (sest abielus Ivo õnneks siiski tegelikult pole, nagu ka mu teised silmarõõmud; sisuliselt pole suurt vahet, aga noh, vähemalt juriidiliselt on kõik korrektne! Piibli järgi ka, sest seal käsutatakse, et sina ei tohi mitte himustada oma ligimese naist, meeste kohta pole midagi öeldud).