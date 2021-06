Alkoholivaba festivali korraldaja Walsberg: eestlane mõnuaineteta tantsima saada ei ole tegelikult keeruline!

Naeratavate nägude seas hakkad varem või hiljem naeratama

Eestlane mõnuaineteta tantsima saada, pole Walsbergi sõnul kuigi keeruline. "Nagu laulupeol hakkavad laulma need, kes arvavad, et nad laulda ei oska, sulanduvad ka uustulnukad kenasti massi ja võtavad massi hea vibratsiooni üle. Naeratavate nägude seas hakkad varem või hiljem naeratama. Paned silmad kinni ja tantsid, hakkab varem või hiljem väga mõnus. Võttes korraliku tassi kakaod hakkab lihtsalt savi sellest, mida teised arvavad ja inimesed kogevad eriti suurt rõõmu," räägib ta. Ürituse loosungiks on: "Tantsida, nagu keegi ei vaataks ja laulda, nagu keegi ei kuuleks!"

"Kui sulle meeldivad lõbusad ja elurõõmsad inimesed, siis sulle see pidu väga meeldib. Lase lihtsalt lahti sellest, et ei tea, mida teised arvavad! Ei tea, kas ma sobin?" rahustab Walsberg neid, kes ehk tantsida ei julge. "Ma ütlen sulle vastuse, teised tantsivad ja pidutsevad, nad ei arva sinust mitte midagi. Lihtsalt tule ja naudi. Pane silmad kinni ja tantsi."

Walsbergi sõnul tihtipeale imestatakse, et ei teadnudki, et alkota on võimalik end nii hästi tunda ja terve öö tantsida. Ja mis veel hea - ärkad täiesti värskena, ilma pohmakata, laetuna ja energilisena, sest sellised peod annavad energiat juurde, mitte ei võta ära.

Sobib kogu perele

Eriti populaarsed on need peod just kahekümnendates ja kolmekümnendates noorte seas, aga ekstaatilisele tantsupeole võib kaasa võtta ka lapsi, vanemaid ja isegi vanavanemaid - teretulnud on küll.

Iseäranis meeldib üritus naistele. "No kes siis naistest tahaks käia peol, kus mingid purjus tüübid külge ajavad? Palju parem on käia peol, kus saad rahulikult tantsida! Kui vaja, võid suhelda aga kui ei taha, siis lubatakse sul olla täiesti omaette omas maailmas ja keegi ei tüüta. Avatus ja suhtlemine on käsikäes viisakusega," räägib Walsberg.