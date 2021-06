Lihtsad tarkuseterad, kuidas menopausi perioodil end loomulike vahenditega toetada

Kindlasti peaks hoidma meeles, et tuleb juua vett. Kui palju, see on täiesti individuaalne aga kindlasti peaks võimaldama endale piisavalt vedelikku. Oleks hea, kui saaksid käia iga nädal allikal, tuua endale koju puhast korralikku vett. Toida oma vaimu ja keha selle päris veega. Kui tundub keeruline, sest "kes jõuab iga nädal käia allikal!", siis see on sinu elu, sinu tervis, sinu investeering. Mõtle selle peale.