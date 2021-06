Alkeemia lugemisnurk | Triin Katariina Tammerti suvine armastusromaan kütab kirgi ja hoiab põnevust viimase leheküljeni

Triin Katariina Tammert Foto: kirjastus Pilgrim

Triin Katariina Tammerti uus suveromaan "Võr(g)utamine" on pühendatud Võrule ja teisele suurele armastusele. Raamatus leitakse vastused küsimustele, kuidas alustada otsast peale uues linnas ning mida teha, kui selgub, et eelmine elu ja armastus ei taha sind füüsilisest kaugenemisest hoolimata sugugi minna lasta? Kuidas ajada kõigi meeste pead segi ja leida uus peika, kes kannab sind kätel sellest hoolimata, et teed, mida tahad? Kui palju peaks kooselus kompromisse tegema? Kui palju peaks andestama? Kuidas saada mehele? Kas kõrvuti saavad eksisteerida kaks suurt armastust – see, kes päevast päeva su kõrval elab, ja see, kes kaugelt sind hoiab kannab ja inspireerib?