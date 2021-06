Suhted toimivad, kui neis on olemas teadlikkus ja ausus

Teadlikus suhtes on usaldusel ja aktsepteerimisel oma koht. Väga harva kohtab seda, et inimesed on teineteise suhtes ausad. Inimesed ei oska ka iseenda vastu ausad olla. Varjatud asjade pinnalekerkimine tekitab pettumust. Oska oma suhetes aus olla. Siiski on küsimusi, mida partnerile ei tasu esitada. Kui inimene tahab, räägib ta ise, kuid ära teda survesta.

Armastus õpetab meid aktsepteerima ja andestama. Mõnikord suhtume armastusse kui eesmärki. Me tahame maksimaalset armastust tunda, aga kui tunded jahenevad või sootuks kaovad, siis meile ei meeldi, mis suhtega juhtuma hakkab. Armastus on teekond, millel on erinevad arenguetapid. Küsi endalt, keda ja mida sa praegu endale tahaksid. Selle küsimuse vastus on alati erinev, sest liigud kogu aeg edasi ja arened. Oled sa valmis selliseid muudatusi tegema? Võib-olla vastus just sellele küsimusele aitab sul mõista, kas partner on sinu jaoks see õige. Kui mehe ja naise vahel on tõelised tunded, siis pole raske ka suhtes muutusi teha. Oska oma partneri kõrval olla, kuid ära teda koorma ega talt midagi nõua. Naudi koos partneriga oma elu parimaid hetki; tegele asjadega, mis teid mõlemaid huvitavad; oska kuulata nii ennast kui teda; aktsepteeri teda sellisena, nagu ta on ja keeruliste olukordade lahendamist alusta iseendast.