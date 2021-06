Teadusuuringud viitavad põhjavee ja allikate olukorra halvenemisele

Maal on vett kokku ligikaudu 1 386 miljardit kuupkilomeetrit. Kuigi esmapilgul võib seetõttu tunduda, et vett ja selle varusid on piisavalt, on sellest 97,5 protsenti soolane. Suurim osa inimestele kättesaadavast mageveest esineb põhjaveena, mille väljavooludeks on allikad, misläbi on neil oluline roll veeringluses. Allikad saavad meile nähtavaks kohtades, kus põhjavee tase lõikub maapinnaga, kirjutavad Tallinna Ülikooli tudengid Kristin Karu ja Katri Rohumägi.