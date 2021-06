Need on kolm sodiaagimärki, kelle halb õnn lõpeb koos 24. juuni täiskuuga

Kuigi kõik sodiaagimärgid tunnetavad Kaljukitse täiskuu mõju, siis on kolm sodiaagimärki, kes on juba mõnda aega tundnud, et nende elu ei ole liikunud päris sinna suunda, millest nad on unistanud. Nüüd algab aga uus periood, kui mõtted ja plaanid realiseeruvad ning head uudised teevad meele rõõmsaks ja südame kergeks.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Seekordne täiskuu Kaljukitses toob sulle teadlikkust armastuse ja suhte osas. Kuigi asi pole mitte niivõrd halva õnne lõppemises, kuivõrd õnne alguses, on see mis saabub, justkui ilmutus armastuse teemal. See ei tähenda, et äkki ilmub sinu teele elu armastus; see tähendab, et armastuse ja suhte teatud aspektid hakkavad sinu jaoks paremini mõistetavaks saama, paljastades suure osa sellest, mida sa varasemalt valesti oled teinud. See täiskuu avab sinu silmad ja võimaldab sul elus edasi liikuda, olles paremini mõistnud ja teades, kuidas oma elus armastust ligi meelitada ja seda hoida.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Kaljukitse täiskuu aktiveerib sinu suhtlemist ja parandab üksteisemõistmist. Suudad end suurepäraselt väljendada nii isiklikus elus kui ka tööalaselt. Suudad nüüd lõpetada mõned keerukad projektid ja panna punkti teemadele, mis sind on juba mõnda aega vaevanud. Suudad nüüd ka oma rahavoogude kulgemist paremini suunata ning ka küllust ligi tõmmata. Hoia oma meel avatuna ja usu, et oled väärt parimat, see saadab sinu juurde just need õiged hetked, asjad ja olukorrad, millest oled unistanud.

Kalad (19. veeb - 20. märts)