Jaanipäeva täiskuu loob rõõmsa ja unistava atmosfääri südame avanemiseks, tuues endaga nii lõppe kui ka uusi alguseid

Jaaniaeg on tulerituaalide ja kesksuve maagia aeg. See on fantastiline aeg olla looduses, end maandada, laadida ja tasakaalustada. Pööripäeva nädala energiates teravneb intuitsioon, vaimuselgus ja suunataju, mis aitab luua harmoonilisi arenguid meie eludesse. Nüüd on hõlpsam vabaneda mineviku illusioonidest ning avada oma süda ja meel uutele arengutele. Pööripäeva energia koos täiskuuga loob rõõmsa, unistava ja avara atmosfääri südame avanemiseks, aitab näha asju uuest vaatenurgast, toob endaga selgust ja nii lõppe kui ka uusi alguseid. On aeg nautida elu, mängida, teha nooruse vallatusi ning pöörduda siis tasapisi läbi sumeda ja küllusliku õitsengu kasvamise ning küpsemise poole.