Proovi sel aastal teistmoodi - veeda jaanid lihavabalt

Facebooki ürituse " Lihavabad jaanid 2021 " all jagavad osalejad põnevaid retsepte ja kasulikke nippe, kuidas veeta pühi looma- ja keskkonnasõbralikult ning valmistada toite, mis täidavad kõhtu ja hellitavad maitsemeeli. Samuti toimuvad Facebooki ürituse all osalejate vahel auhinnamängud.

"Jaanipäev on saanud juurde lihapüha maine, kuid see ei peaks nii olema. Aina enam inimesi on hakanud oma toidulauda kriitilisema pilguga vaatama ning kutsume kõiki üles jaanipäeval katsetama hoopis veganroogasid. Täistaimsete lihaasendajate ja veganšašlõkkide valik pole veel kunagi varem olnud nii mitmekülgne kui praegu, seega saavad uute maitsetega jaanipäevale särtsu lisada ka need, kes ei soovi kulutada toidu vaaritamise palju aega, vaid otsivad kiiremat lahendust," selgitas Loomuse veganprogrammi Taimsed Valiku programmijuht Anu Tensing.