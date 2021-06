TÄNA ON SUVINE PÖÖRIPÄEV! 10 toimingut, mida peaksid kindlasti tegema, et kindlustada endale õnne, tervist ja armastust!

Suvine pööripäev ehk suvine päikeseseisak on ööpäev iga aasta 20. või 21. juunil, mil on põhjapoolkeral pikim päev ja lühim öö, aga lõunapoolkeral on pikim öö ja lühim päev. See on astronoomilise suve algus ja maagiline kõrghetk, kus energiad on valla ja kontakti saamine kõrgemate jõududega on lihtsam ja vahetum.

Siin on kümme toimingut, mida võiksid pööripäeval kindlasti teha:

1. Ärka vara ja tervita Päikest. Võta endale piiavalt aega, et saaksid nautida 10 minutit rahulikku olemist. Leba voodis, naudi aknast vaadet või mine terrassile ja tunneta, kuidas su keha ärkab koos Päikesega.

2. Ole kontaktis Maaga. Mine täna kindlasti loodusesse, võimalusel jaluta paljajalu maapinnal, kasta varbad merevette, tunne kuidas rohi ja muld on su taldade all. Nuusuta lilli, kallista puid või vaata pilvede käiku üle taevalae. Oluline on, et tunnetaksid oma ühtsust Maaga ja loodusega.

3. Puhasta oma kodu energeetiliselt. Ava aknad ja lase värske tuuleõhk tuppa. Too vaasi lilli ja oksi. Süüta küünlad (suvisel pööripäeval sobivad kollased, kuldsed ja oranžid küünlad) ja põleta viirukit.

4. Laula, tantsi või kuula endale meeldivat lõõgastavat muusikat, olgu see siis mantrad või mõni su lemmiklaul, mis tuju parandab ja energiat annab.

5. Mediteeri ja visualiseeri. Suvine pööriaeg on suurepärane selleks, et võtta kontakti kõrgemate universumi jõududega. Kui sul on unistusi või soove, siis just nüüd on hea aeg neist universumile teada anda. Võid oma soovi ka paberile kirja panna ning selle paberi siis küünlast põletada ja tuha tuulel kanda lasta.

6. Tee lõket või põleta küünlaid. Suvine pööripäev on Päikese jõu tähistamiseks ning parim, kuidas sa seda pühitseda saad, on läbi tule energia.

7. Külasta mõnd Eestimaa väepaika. Eestis on palju positiivse ja väeka energeetikaga paiku. Vali välja mõni, mis asub sinu kodukoha lähedal ja käi seal ära. Vaata väepaikade kohta lisa SIIT.