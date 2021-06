Suvise pööripäeva maagia aitab luua uut energiat ja arengut järgnevaks poolaastaks

Foto: depositphotos.com

Homme, 21. juunil ootab meid ees meid suvine pööripäev. Sel ajal on meil kõige pikem päev ja lühim öö. See on astronoomilise suve algus, mil loodus on imeilus ja võimas. See päev ühendab endas kõik looduse stiihiad ning on suur suve alguse püha. Loe Alexis Varnumi vahendusel lähemalt, millist tähendust see päev omab?