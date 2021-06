Maarahva uskumuste järgi on käes suured päevad ehk püha leedoaeg

Tavad lühidalt:

- kodu korda

- kased tuppa

- kaseoksad ja lipud sõidukitele

- õnnevihaga saun

- pidurõivad

- kõik tule juurde

- püha, puhas ja looduslik tuli

- piimast pühadetoidud, õlu ja kali

- laul, pillimäng, tantsud, mängud, kiikumine

- allikal käimine, kastega pesemine ja ennustamine.

21. juunil oli suvine pööripäev

Käes on aasta kõige pikemad päevad ja imelisemad ööd, mil kogu loodus on täidetud võluväega. Kui talvises päevapesas on päeva tõusust loojakuni 6 tundi, siis nüüd lausa 18 ning õieti pime pole ööselgi. Nagu talvises jõuluaegses päevapesas, nii ka suvises päevapesas valmistutakse suurele päevapöördele eelnevaks piduõhtuks. Peale 24.06 pöörab päike pesast välja ning algab lühenevate päevade aeg.

Eesti rahvakalender on looduskalender, mis märkab ja tähistab looduse muutmist aastaringis. Pühad tähistavad uue aja algust ning nende tavad ja tarkused on mõeldud algava aja tervise, edenemise ja muu õnne loomiseks. Kui jõulupühadel luuakse kogu aasta õnn, siis suurtel päevadel on mõju järgmisele poolaastale.

Saabuvaid pühi on nimetatud mitmeti. Need on: suured päevad, suvine päevapesa, leedu- ja leedopäev ning võõrapäraselt jaaniaeg ja -päev.

Päris pühi ei saa osta, neid saab vaid luua. Ühiselt loodud pühad on paremad. Kaasake pühade ettevalmistusse varakult oma pereliikmed, sõbrad ja kogukond. Otsige üles ja julgustage tule ääres esinema koduküla pillimehi ja eestlauljaid, tuletage meelde vanad mängud ja õppige uusi.

Esivanemad on öelnud, et jaaniöö on suur rõõmupüha, mil kogu loodus ja kõik inimesed peavad saama valgustatud. Seda hetke esivanemate kombel pühitsedes saame osa looduse imest ning laadime end algavaks poolaastaks tervise ja hea väega.

Nüüd võiks hakata pühadeks valmistuma

Pühademeeleolu loomine algab kodus. Varuge-valmistage pühadetoidud, mille hulgas on aukohal juust, sõir, kodujuust, kama, jogurt, jäätis ja muud piimaroad. Pühadetoidud on ka munad, kodused saiad, leivad ja pirukad ning rannas kalaroad. Jaanijook on õlu ja kali.

Tule koht