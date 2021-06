On aeg suguvõsa ja peremustritega tegelemiseks ning nende tervendamiseks

Tänapäeval ei pea meie siin ellujäämise eest võitlema, esivanematega võrreldes elame mugavat ja turvalist elu. Maailm on muutunud, mustrid aga jäänud samaks. Nüüd on aeg niikaugel, et vanades mustrites enam jätkata ei saa, need tunduvad aina ahistavamad, hing ihkab muutust.

Muutused tuleb meil teha iseenda sügavatest äratundmistest lähtuvalt. See on väga oluline nihe, enam ei saa toetuda väljastpoolt tulevale ega loota lahendust kuskilt mujalt kui ainult iseenese südamest ja hingest. Elame lõpuaegadel, see tähendab, et vana lõpeb ja sünnib midagi uut. Uus ei sünni isenesest, selle peame me ise looma. See on meie suur võimalus, luua uus kord enda vajadustest ja hinge valikutes lähtuvalt. Kõigepealt eeldab see, et astuksime välja puudusteadvusest ja teadvustaksime ennast loojatena. Meie võimuses on luua ellu kõike seda, millest oleme seni puudust tundnud. Eelkõige on vaja luua armastust, sest enamus puudusteadvuse mustreid meie suguvõsades taandub armastuse puudumisele. On tehtud põlvkondade viisi mõistlikke, asjalikke otsuseid, aga pole osatud iseennast ja üksteist armastada. Nüüd on aeg vaadata iseenda sisse ja hakata vastu võtma otsuseid, mis lähtuvad südame ja hinge vajadustest, mis lähtuvad armastusest, mitte hirmust.