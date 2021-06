Loomus ja Eesti Loomakaitse Selts kutsuvad EL-i takistama veebipõhist ebaseaduslikku loomakaubandust

Eurogroup for Animals on lobiorganisatsioon, mis esindab Brüsselis 70 loomakaitseorganisatsiooni 25 EL-i liikmesriigis, Ühendkuningriigis, Šveitsis, Serbias, Norras, Austraalias ja USA-s. Eestist kuuluvad lobigruppi MTÜ Loomus ja Eesti Loomakaitse Selts. Alates asutamisest 1980. aastal on organisatsioonil õnnestunud julgustada EL-i loomakaitses võtma vastu kõrgemaid õiguslikke standardeid. Eurogroup for Animals kajastab avalikku arvamust oma liikmesorganisatsioonide kaudu kogu liidus ning tal on nii teaduslikke kui ka tehnilisi teadmisi, et anda autoriteetset nõu loomade heaoluga seotud küsimustes.