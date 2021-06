KUULA SAADET! Kristina Paškevicius: Menopaus on üleminek uude elufaasi

"Üleminek ehk menopaus tähendab naise jaoks, et suures pildis on pool elu elatud ja teine pool on ees. See on justkui väike surmahetk, kus "eelmine mina" sureb, et "uus mina" saaks sündida," selgitab Paškevicius. Põhjus, miks mõnel kulgeb menopaus raskelt, peitub emotsioonides, mida enne surma ikka tuntakse. Vaadatakse oma elatud elu üle, hinnatakse, kui teadlikult või mitteteadlikult see on elatud, mismoodi oled käitunud, unistusi täitnud, ihadele järgnenud või kui autentselt elanud... "Ma arvan, et see elule tagasi vaatamine ja selle, kui ausalt sa oled elanud, tajumine määrabki ära, kui kerge või raske üleminekuperiood on!"